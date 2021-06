L’Alsacien Alex Lutz est à l’affiche de "5ème Set"

Alex Lutz, invité de France Bleu Alsace matin

A l’occasion de la sortie du film "5ème set" dans lequel il joue le rôle principal (au côté d’Ana Girardot et Kristin Scott Thomas), Alex Lutz était l’invité de la matinale de France Bleu Alsace.

Son rôle ? Les valeurs du film ? Et ses souvenirs avec Roland Garros. Autant de sujets que l’acteur a accepté d’évoquer pour les auditeurs et auditrices de France Bleu Alsace.

Alex Lutz nous a confié être encore émerveillé d’avoir croisé Rafael Nadal « de près ».

Alex Lutz est actuellement à l'affiche de 5iè Set. L'acteur Alsacien était l'invité de France Bleu Alsace Copier

5ème set, le film

Il n’est pas tennisman du tout, il nous confie même « qu’il joue très mal »…mais la magie du cinéma lui offre un revers à une main aussi élégant que ceux de Roger Federer ou Richard Gasquet.

Dans 5ème Set - le film de Quentin Reynaud, sorti dans les salles obscures le 16 Juin dernier - l’Alsacien Alex lutz campe le rôle de Thomas Edison.

Thomas Edison, c’est un tennisman de 37 ans. Il n’a qu’un rêve, et il s’y agrippe : celui de gagner Roland Garros. Ce rêve, il l’a touché du bout de la raquette dans ses jeunes années, lorsqu’il a atteint les demi-finales du grand Chelem parisien.

Mais depuis, plus rien. Des blessures, des galères, et un classement qui dégringole au delà de la 200e place mondiale.

Lui « l’éternel espoir » du tennis français lutte pour continuer à vivre de sa passion, loin, très loin des Djokovic, Nadal et Federer. Oui mais à 37 ans, parce qu’il aime profondément son sport, et qu’il continue de rêver, il s’attaque - peut-être - à son dernier Roland Garros.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez Alex Lutz