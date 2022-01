"L'amour c'est mieux que la vie" de Claude Lelouch sort aujourd'hui.

Gerard Darmon et Sandrine Bonnaire

Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?

A leur sortie de prison il y a 20 ans, Gérard, Ary et Philippe se sont posé la question. Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l'amour c’était mieux que la vie.

Il y a un mois tout pile, l'équipe du film était venue nous rendre visite dans les studios de France Bleu Picardie pour l'avant première au cinéma Gaumont Amiens

Claude Lelouch, Gérard Darmon, Sandrine Bonnaire et Philippe Lellouche ont passé une heure avec nous, au micro de valentine Meyer

Pour écouter c'est par ici :