L'écrivain Maxime Chattam sera le président du jury Sang Neuf à Reims Polar 2023 !

Après Marie Drucker en 2022, place à Maxime Chattam en tant que président du jury Sang Neuf, l'une des catégories de films proposées lors de Reims Polar .

En effet, Reims Polar revient en avril, pour une troisième édition, du 4 au 9 avril et les noms des premiers invités commencent à être dévoilés.

Un auteur éclectique

L'auteur Maxime Chattam, spécialisé en criminologie et grand connaisseur des USA, sera donc le président du jury Sang Neuf. Au fil de sa carrière, il a écrit nombre de thrillers devenus des classiques du genre, comme sa Trilogie du mal, ainsi que la surprenante saga de Fantasy intitulée Autre-Monde.

Véritable passionné de cinéma et fan de Stephen King, Maxime Chattam possède une large collection d'affiches et de films. Il est également régulièrement sollicité par la télévision et le cinéma, en tant que scénariste.

La billetterie de Reims Polar venant tout juste d’ouvrir, vous pouvez acheter vos Pass dès à présent pour la saison 3 de Reims Polar, et également vous rendre sur le site officiel afin d’y découvrir la programmation de ce festival culturel rémois !