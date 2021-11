Découvrez dans cet interview les souvenirs d'étudiante à Rennes de la réalisatrice Alexandra Leclère, qui nous confie quelques petits secrets et notamment une amourette avec un musicien rennais connu; Didier Bourdon quant à lui évoque ses débuts avec Les inconnus face au public breton.

L'équipe de la comédie"Mes très chers enfants", dans nos studios: Didier Bourdon et Alexandra Leclère

Didier Bourdon et Alexandra Leclère entourent Christine Zazial

Présentée en avant première au Cinéville de Vern sur Seiche et au CGR de la Mézière ce mercredi 3 novembre, cette comédie ne sortira que dans un mois, le 15 décembre; on y retrouve aussi Josiane Balasko et Marilou Berry.

Dans cet entretien, on découvre que la réalisatrice de "Mes très chers enfants" est très douée pour les quizz musicaux!