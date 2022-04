L'équipe du film "La Revanche des crevettes pailletées" sur France Bleu Provence !

Après le succès du film "Les crevettes pailletées" en 2019, l'équipe de water polo gay est de retour pour une suite engagée et vouée au même succès pour sa sortie en salles le 13 avril 2022. Revivez l'émission avec une partie de l'équipe au micro de Mélanie Masson sur France Bleu Provence.

Crevettes pailletées, le retour !

"La revanche des crevettes pailletées", en salle le 13 avril 2022, porte à l'écran les retrouvailles hautes en couleurs entre les membres de l'équipe de water-polo gay. Pour ce nouveau volet, ces sportifs hors normes se mettent en tête de participer aux Gay Games de Tokyo. Leur but : rendre hommage à Jean, leur ami décédé un peu plus tôt.

Alors que les Crevettes pailletées sont en route pour rejoindre Tokyo, un événement va les obliger à rester bloqués sur des terres hostiles et homophobes en plein cœur de la Russie. Un film qui s'inscrit donc dans son époque ! Cette comédie tendre et joyeuse, reste aussi engagée dans la lutte contre l'homophobie.

Une réussite et un coup de cœur France Bleu Provence !

Des crevettes en Provence !

Le co-réalisateur Maxime Govare et les interprètes Pierre Samuel, Romain Lancry et Michael Abiteboul, sont passés (avec joie et paillettes!) dans les studios de France Bleu Provence.