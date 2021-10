"L'événement" et "Une vie démente" primés au Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz 2021

L'événement d'Audrey Diwan et Une vie démente d'Ann Sirot & Raphaël Balboni, les 2 films primés à Saint-Jean-de-Luz en 2021. L'interprétation féminine revient à l'actrice Jo Deseure. Le prix de l'interprétation masculine est partagé par Niels Schneider et Sofian Khammes pour Sentinelle Sud.

La 8ème édition du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz s’est clôturée samedi soir par la remise des prix, suivie de la projection du film hors-compétition Les héroïques de Maxime Roy au cinéma Le Sélect. Juste avant cette avant-première s'est déroulée la cérémonie révélant le palmarès de cette édition qui a sacré "L'événement" d'Audrey Diwan et "Une vie démente" d'Ann Sirot & Raphaël Balboni.

"L'événement" d'Audrey Diwan confirme après La Mostra de Venise

Après avoir remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise, L'Evénement d'Audrey Diwan, film qui sortira le 24 novembre en salle, remporte le Grand Prix et le Prix SFCC de la critique au 8ème Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz. Dans la semaine, ce long-métrage, le second d'Audrey Diwan a intégré la pré-sélection pour représenter la France aux Oscars aux côtés de Titane de Julia Ducournau et Bac Nord de Cédric Jimenez.

L'histoire : Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…

4 prix pour "Une vie démente"

Prix de la mise en scène, Prix du jury jeunes, Prix du public et le Prix de l'interprétation féminine pour sa comédienne Jo Deseure. C'est la moisson pour Une vie démente film signé par Ann Sirot & Raphaël Balboni.

L'histoire : Trentenaires, Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, l’élégante et charismatique mère d’Alex, perd peu à peu les pédales. Comportements farfelus et dépenses absurdes, Suzanne la maman devient Suzanne… l’enfant. Drôle d’école de la parentalité pour Alex et Noémie

Niels Schneider et Sofian Khammes, interprètes masculins

Le prix de l'interprétation masculine est partagé par 2 acteurs : Niels Schneider et Sofian Khammes. Ils sont au générique du même film, celui de Mathieu Gérault “Sentinelle Sud”.

L'histoire : Aux lendemains d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour d’Afghanistan. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient… Niels Schneider avait déjà été récompensé en 2019 par le Prix d'interprétation masculine à Saint Jean-de-Luz pour "Sympathie pour le diable" de Guillaume de Fontenay.

Le palmarès de la 8e édition du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz

La compétition pour les longs et courts-métrages avec les prix décernés par le jury du festival, le jury jeunes et le public :

Grand prix : L'Événement d'Audrey Diwan

d'Audrey Diwan Prix de la mise en scène : Une vie démente de Ann Sirot et Raphaël Balboni

de Ann Sirot et Raphaël Balboni Prix d'interprétation éminine : Jo Deseure dans Une vie démente

dans Une vie démente Prix d'interprétation masculine : Niels Schneider et S ofian Khammes dans Sentinelle Sud de Mathieu Gérault

et S dans Sentinelle Sud de Mathieu Gérault Prix SFCC de la critique : L'Événement d'Audrey Diwan

d'Audrey Diwan Prix du jury jeunes : Une vie démente de Ann Sirot et Raphaël Balboni

de Ann Sirot et Raphaël Balboni Prix du public : Une vie démente de Ann Sirot et Raphaël Balboni

de Ann Sirot et Raphaël Balboni Prix du producteur d'avenir : Nelson Ghrénassia de Yukunkun production pour Baltringue de Josza Anjembe

de Yukunkun production pour Baltringue de Josza Anjembe Prix du jury pour le court-métrage : Haut les cœurs de Adrian Moyse Dullin

de Adrian Moyse Dullin Prix du jury jeunes pour le court-métrage : Titan de Valery Carnoy

de Valery Carnoy Prix du public pour le court-métrage : Erratum de Giulio Callegari