L'ouverture du Festival International du Film de Saint Jean de Luz 2019

Saint-Jean-de-Luz, France

Ce lundi soir se déroulait la cérémonie d'ouverture du Festival International du Film de Saint Jean de Luz depuis les salles 1 et 2 du cinéma luzien, le Sélect. En préambule de la soirée, les festivaliers ont pu assister à la projection du court-métrage de Morgan Simon "Plaisir fantôme", un cinéaste connu du public luzien qui a été récompensé en 2017 par le jury jeunes pour son film "Compte tes blessures".

La cérémonie, comme de coutume, était présentée par Eric Soreau qui a accueilli le maire de la ville Jean-François Irigoyen pour le traditionnel "je déclare officiellement ouvert le Festival International du Film de Saint Jean de Luz" puis place à la présentation du riche programme de cette 6ème édition avec les 8 longs-métrages par le directeur artistique du festival, Patrick Fabre. C'est ce dernier qui a enfin accueilli le jury 2019 présidé par la scénariste et réalisatrice Catherine Corsini. A ses côtés les acteurs Grégory Montel et Djanis Bouzyani, l’actrice Zita Hanrot, la monteuse Céline Cloarec, le compositeur Laurent Perez del Mar et le réalisateur Cyprien Vial.

"Les parfums" de Grégory Magne en film d'ouverture

A l'iissue de la cérémonie officielle d'ouverture le public a pu assister à la projection hors-compétition et en avant-première mondiale du film de Grégory Magne "les parfums" en présence du réalisateur, de l’actrice Emmanuelle Devos et de l'acteur Grégory Montel. Première projection public pour ce long-métrage mais aussi premiers regards de l'équipe du film qui n'avait pas encore eu l'occasion de le voir. Une soirée d'autant plus forte pour les deux acteurs, ces derniers étant venus avec leurs proches au Sélect.

Emmanuelle Devos à l'affiche du film "les parfums" de Grégory Magne © Radio France - Frédéric Fleurot

Ce mardi début de la compétition avec 3 films : "Made in Blangladesh", comédie musicale de Rubaiyat Hossain, "L'état sauvage" de David Perrault et "La nuit venue" de Frédéric Fanucci.

