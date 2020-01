La 27ème édition du festival Désir... Désirs se déroulera du 22 au 28 janvier.

Tours, France

Le festival de cinéma Désir... Désirs aborde les thématiques liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et la place des femmes dans la société. Et cette année, c'est la thématique de l'Exode qui a été retenue. En voici le teaser pour cette nouvelle édition :

C'est le plus ancien festival dédié aux thématiques LGBTI et au genre de France, Désir Désirs, et il fait des envieux. Créé en 1993 et organisé par les Cinémas Studio, rue des Ursulines à Tours, il est axé sur l'identité de genre et le cinéma gay et lesbien. Chaque année il prend de plus en plus d'ampleur et propose désormais des concerts, expositions, conférences, spectacles, performances ou encore des lectures.. Un événement à ne pas manquer dans la vie culturelle de la Touraine.

Pour retrouver toute la programmation du Festival, c'est ici.

A noter cette année, la présence de Océan, acteur, réalisateur, et humoriste. Artiste pluridisciplinaire. Homme trans, il a d'abord sorti 3 albums musicaux sous le nom de scène Oshen. Après avoir ouvertement revendiqué être une artiste lesbienne, notamment dans sa pièce La Lesbienne invisible, il annonce en 2018 être un homme trans et prend alors le prénom d'Océan. La même année, il réalise le documentaire "Océan" sur son parcours trans.