La billetterie des Arcs Film Festival - édition en ligne - est ouverte

Comme chaque année, des films français et européens, pour tous les goûts et toutes les envies de cinéma, sont proposés aux Arcs Film Festival. Mais cette année - contexte sanitaire oblige - pour une large part en ligne et en digital, une occasion unique pour tous les films de participer au festival depuis leur canapé !

Toute la programmation est désormais en ligne, comme pour un festival classique vous pouvez opter pour un pass festival ou pour les séances de votre choix, sous réserve de disponibilités.

Une sélection d'idées

un documentaire : C'est toi que j'attendais- disponible en ligne du 15 au 17 décembre

C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour…

Amour et road-movie : The Whaler Boy - disponible en ligne du 12 au 15 décembre

Un adolescent d'un village isolé de l'extrême-orient russe découvre l'amour sur un site internet pour adulte et rêve de l'Amérique

Cigare au miel- disponible en ligne du 13 au 16 décembre

Selma, 17 ans, vit à Neuilly-sur-Seine en 1993, dans une famille berbère, cultivée et laïque. Alors que la terreur du fondamentalisme émerge dans leur pays d’origine, Selma rencontre Julien, un garçon provocateur. Elle réalise à quel point les traditions du patriarcat contrôlent sa vie et son intimité. Au risque de remettre en question tout l’équilibre de sa famille, Selma va lutter pour reprendre le contrôle de son corps, de ses désirs et de sa vie.

Vaurien, un premier film français - disponible en ligne du 15 au 18 décembre

Djé débarque en ville sans un sou, avec pour seule arme son charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir. Et tuer.

Entre romance et comédie Nightlife - disponible en ligne du 12 au 27 décembre

Milo est barman dans la folle vie nocturne berlinoise. Après des aventures sans lendemain, Milo pense avoir trouvé en Sunny la femme de sa vie. C’est sans compter son associé de toujours, Renzo, qui est traqué par la mafia russe. Millo et Sunny vont devoir se battre pour leur amour et leur vie.

sans compter 35 courts-métrages à découvrir gratuitement