"La Brigade", comédie sociale en salle le 23 mars avec Audrey Lamy, coup de cœur France Bleu Provence !

Une histoire touchante et une comédie sociale très réussie !

L'histoire du film est inspiré d'une histoire vraie. Une histoire qu'on ne raconte pas et qui pourtant, fait chaud au cœur ! Le réalisateur, Louis-Julien Petit, se souvient :

"Je décide de partir en investigation. Grâce à Sophie, j’ai eu la chance de rencontrer Catherine Grosjean, professeure de cuisine dans une classe de CAP accueillant des mineurs migrants. Lorsque j’ai découvert son caractère bien trempé et sa pédagogie, tout s’est éclairci pour moi quant à la tournure que devait prendre le film : pour arriver à en faire une histoire lumineuse, il fallait confronter ces jeunes aux parcours difficiles, à un personnage haut en couleurs !"

✔ Depuis toute petite, Cathy (Audrey Lamy) rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants (dirigé par François Cluzet). Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Les comédiens et comédiennes sont formidables, Audrey Lamy exceptionnelle. On rit, on pleure, on pense. N'est-ce pas tout simplement ça, le cinéma ?

❤ Retrouvez en vidéo l'interview du réalisateur aixois Louis-Julien Petit et le comédien Amadou Bah au micro de Mélanie Masson.

