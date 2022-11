La cinémathèque de Tours fête ses 50 ans !

A l’heure où les cinémas sont à la peine, fêter ses 50 ans c’est aussi un symbole ! Voilà pourquoi la cinémathèque de Tours va mettre les petits plats dans les grands à l'occasion de cet événement.

Du vendredi 25 au lundi 28 novembre, la cinémathèque proposera de nombreux rendez-vous à commencer par la venue exceptionnelle du réalisateur Costa-Gavras, mais aussi président de la cinémathèque française.

Au programme 6 de ses films: "Compartiment tueurs" (1964) un premier film avec un casting époustouflant, "Z" (1968) avec Yves Montand et Jean-Louis Trintignant, "L’Aveu" (1970) avec Yves Montand et Simone Signoret, "Conseil de famille" (1986) avec Johnny Hallyday, Fanny Ardant et Guy Marchand, "Music Box" (1989) avec Jessica Lange ou encore son dernier film "Adults in the Room" (2019).

Beaucoup d’autres beaux moments pour cet anniversaire : Des films tournés à Tours, dont le célèbre "Le Grand Amour "de Pierre Etaix tourné à Tours en 1968, mais aussi 2 avant-première.

Ces rendez-vous se dérouleront au cinéma les Studios, Salle Thélème, Chapelle du conservatoire et Galerie Veyssière à Tours.

Les 50 ans de la cinémathèque de Tours du 25 au 28 novembre !