La Flèche : un casting pour un film avec Mélanie Thierry

L'équipe du prochain film de Guillaume Bureau recherche des figurants sarthois pour jouer au côté de Mélanie Thierry. Le tournage aura lieu du 30 août au 2 septembre à La Flèche et ses environs.

Un film va être tourné à La Flèche cet été. Il s'agit du prochain de Guillaume Bureau intitulé « Un cœur en abîme » avec les actrices Mélanie Thierry et Louise Bourgoin, ainsi que le comédien Karim Leklou. Le tournage aura lieu du 30 août au 2 septembre 2021. Et l'équipe recherche actuellement des figurants : trente hommes et dix femmes. Elle souhaite aussi trouver huit femmes pour interpréter des danseuses, ainsi que cinq musiciennes. Pour candidater, il faut contacter le site Castprod.com.

L'histoire du film se déroule après la Première Guerre mondiale précise l'équipe : "Julien Delaunay a disparu pendant la Première Guerre mondiale. Son épouse, Julie, n’a jamais voulu croire qu’il était mort. Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, elle est certaine de le reconnaître. Tous deux vont se retrouver et réapprendre à s’aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari."