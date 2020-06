La loi des séries, Audrey Gosseaume : Voyage dans l'espace

The Expanse

… Et notamment The Expanse, avec un petit côté Space opera, issue d’une série de livres à succès ! L’intrigue nous projette au 23e siècle, sur la Ceinture d’astéroides (The Belt) et mêle plusieurs histoires en simultané. Celle de Joe Miller, un flic un peu ripoux chargé de retrouver sur son temps libre Julie Mao, la fille d’un riche magnat local. Celle de James Holden, second sur un vaisseau cargo qui intercepte un SOS et part aider l’appareil en détresse. Et enfin celle de Naomi Nagata, diplomate terrienne des Nations Unies qui tente d’apaiser les tensions entre Mars, la Terre et la Ceinture pour éviter la guerre. Bien entendu, les trois histoires sont liées à la disparition de la jeune femme ! Elles vont mener à la mise à jour d’un vaste complot planétaire.

Ce que j’aime dans la série c’est que les personnages sont tous intéressants et les acteurs jouent juste. On est pris dans l’enquête et la série nous sensibilise à la science, aux extra-terrestres et nous interroge sur les ressources de notre planète. Que se passera-t-il quand tout sera épuisé ? Coloniserons-nous d'autres planètes comme ici ? Bref The Expanse est passionnante et propose déjà 4 saisons (sur Amazon Prime et Netflix pour les trois premières saisons).

Perdus dans l’espace / Lost in space

Ici, pas de complot planétaire ! L’action se déroule en 2046 : la terre est menacée par un astéroïde et les habitants sont contraints de quitter la terre, le plus vite possible. La famille Robinson, Will, Judy, Penny, Maureen et John est choisie pour rejoindre la colonie Spatiale Alpha Centauri mais rien ne se passe comme prévu. Le Vaisseau se fait attaquer et la famille réussie à s’échapper à bord d’une navette. Elle s’écrase sur une planète inconnue, avec un climat rude, des créatures effrayantes et un mystérieux Robot que Will, le plus jeune, sauve d’un incendie. Ces deux-là se lient d’amitié, malgré le manque d’enthousiasme du reste de la famille qui s’interrogent sur le robot : qui est-il ? Est-il dangereux ? Les Robinson découvrent alors qu’ils ne sont pas les seuls survivants du vaisseau a avoir atterri sur la planète et se regroupent. Don West un trafiquant, et le Dr Smith, une arnaqueuse (très agaçante) viennent rejoindre la famille. Cette dernière leur apprend que c’est le robot qui a attaqué le vaisseau. Comme si cela ne suffisait pas, les survivants découvrent que la planète va bientôt exploser mais qu’ils n’ont plus assez de carburant pour partir.

Autant vous prévenir tout de suite, la série va de rebondissement en rebondissement, on ne s'ennuie jamais… Parfois, ça manque un peu de crédibilité car (attention spoiler) la famille Robinson trouve toujours la solution au nouveau problème apporté… Mais ça reste une bonne série de science fiction familiale pleine d’aventures ! La série est une adaptation de la série du même nom des années 60 et vous rappellera surement également le film Lost in Space de Stephen Hopkins avec William Hurt, Gary Oldman et Matt Leblanc. 2 saisons à voir actuellement sur Netflix et une troisième (et dernière) en préparation.