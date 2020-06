La loi des séries d'Audrey Gosseaume

The Haunting of Hill House

1992. Le couple Crain s’installe avec leurs cinq enfants à Hill House, un grand manoir pour le rénover dans le but de gagner de l’argent et investir dans la maison de leurs rêves. Mais rapidement, il se passe dans la maison des évènements étranges : les habitants commencent à sentir des présences, à faire des cauchemars, à voir des fantômes… Mais c’est surtout Olivia, la mère de famille qui semble la plus affectée. Jusqu’à une nuit où brusquement, le père et les enfants quittent précipitamment la maison pour ne plus jamais y revenir… sans leur mère.

26 ans plus tard, la famille a plus ou moins éclatée mais suite à un nouvel événement tragique, ils se retrouvent. Les enfants ont bien grandi, mais ont des séquelles. Ils essaient alors de comprendre ce qu’il s’est passé dans leur enfance, mais aussi d’affronter leurs démons d'aujourd'hui.

La série mélange l’horreur au drame familial psychologique et le spectateur oscille tout autant entre angoisse, stress, et empathie pour les personnages. Alors qu’est-il arrivé à Olivia ? La maison est-elle hantée ?

La première saison compte 10 épisodes, qui montent crescendo en tension pour finir en beauté. On attend donc avec impatience la seconde saison qui ne devrait pas tarder à arriver sur Netflix pour savoir ce que les Crain nous réservent encore.

Stranger Things

La série (qui cartonne depuis sa sortie) est un peu moins teintée d’horreur que la précédente. Ici on est plus dans un registre de science-fiction horrifique.

On suit un groupe d’ados, fans de jeux de rôles, de Donjons et dragons et de Tolkien. Ils parcourent la ville d’Hawkins, dans l’Indiana, sur leur Bmx et ne sont pas sans rappeler la petite bande des Goonies. D’ailleurs, l’intrigue se passe dans les années 80 et on se régale des références à la pop culture de l’époque : walkman, talkies walkies…

Mais quand leur ami Will disparaît ils plaquent tout pour le retrouver. Tout comme Joyce, sa mère (interprétée par Wynona Rider qu’on a grand plaisir à revoir) qui le recherche avec le shérif du coin.

L’enquête va mettre la lumière sur une organisation gouvernementale qui mène de mystérieuses expériences dans l’usine de la ville, et va également mettre sur la route des enfants Eleven, une jeune fille étrange dotée de pouvoirs surnaturels.

Jusqu’ici le pitch ne fait pas très “horreur” mais rassurez-vous, la série est bourrée de références au genre (Stephen King, Carpenter), et Stranger Things cache son lot de monstres horribles, de dimension parallèle très sombre et de scènes tout en tension qui vous feront sursauter. Et les saisons 2 et 3 creusent encore plus le sillon de l’horreur.

