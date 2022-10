"La maison" d'Anissa Bonnefont en avant-première et compétition au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Maison familiale à Ciboure pour Anissa Bonnefont, la réalisatrice était sur ses terres pour défendre son 1er film " La Maison " au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz. Après deux documentaires, Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X (2019) et Nadia (2021), elle se lance dans le long-métrage et plonge le spectateur dans le milieu de la prostitution à Berlin et le questionne sur le désir féminin.

Ce mardi soir était la première avant-première pour ce film, également en compétition au festival. Cette adaptation du livre d'Emma Becker est portée par Ana Girardot. A ses côtés Aure Atika, Rossy de Palma et la jeune Gina Jimenez complètent l'affiche. Sortie prévue le 16 novembre pour ce film interdit au moins de 16 ans, une fiction documentaire qui ne laisse pas indifférent !

L'histoire : Emma décide de rentrer dans une maison close berlinoise afin de découvrir et comprendre les prostituées, sujet de son nouveau roman. Tel du Gonzo-Journalisme, Emma devient l’une d’entre elles. Son expérience qui ne devait durer initialement que quelques semaines va durer deux ans. L’écriture de son livre était-elle une excuse pour qu’Emma puisse vivre un fantasme difficilement avouable dans notre société ? De chambre en chambre, d’une fille à l’autre, le film nous entraine au cœur d’un monde "interdit".

" La maison ", l'interview de l'équipe du film

Avant la projection dans 2 salles du cinéma Le Sélect, Anissa Bonnefont, Ana Girardot et Aure Atika étaient les invitées du plateau tv du festival.