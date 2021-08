La Manche et des manchois à l'honneur au cinéma

Ce film documentaire sur la Manche est depuis cet été à l'affiche dans plusieurs cinémas du département. "Immersion" révèle le territoire de la Manche et ses habitants. Léa Brassy, jeune femme originaire de la Manche est surfeuse et apnéiste. Sa famille est originaire de la Manche et c’est à Siouville-Hague qu’elle a commencé à surfer, passion qui ne l’a plus jamais quittée. Son grand-père était palefrenier au haras de Saint-Lô et sa grand-mère tenait une épicerie. C'est dans la Manche que sa passion pour la mer et les océans, sa soif de découverte et son amour pour la nature à l’état brut ont pris racine. Aspirant à une vie simple et authentique, elle sensibilise le public à la préservation de l’environnement. Puisant son amour de la nature sur sa terre natale, c’est logiquement qu’elle a souhaité revenir dans la Manche pour aller à la rencontre de Manchoises et Manchois et s’immerger dans leur vie.

Qu’ils soient surfeur, conchyliculteur, sauveteur en mer… Ou bien éleveurs de chevaux, chorégraphe ou shaper, tous ont trouvé dans la Manche, un épanouissement sans pareil. La mer les rend humbles. Face à une nature brute, parfois rugueuse et tourmentée, généreuse et inspirante, ils éprouvent tous la reconnaissance de ceux à qui la mer donne sans reprendre.

De leurs échanges avec Léa, vont ainsi émerger des témoignages sincères et émouvants qui apportent un éclairage sur cette relation si particulière que “les gens de la mer” cultivent ici avec soin et respect. Ensemble, ils incarnent à la perfection les valeurs du département, celles de l'Attitude Manche.

Le film, réalisé par Captain Yvon, est diffusé ce samedi 14 août au cinéma Odéon à Cherbourg-en-Cotentin à 18H

Il est aussi accessible depuis la plateforme Vimeo au tarif de 3€.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la SNSM de la Manche, qui regroupe 500 bénévoles pour 20 stations de sauvetage.

Autres dates au cinéma :

Caen – Cinéma Pathé – lundi 16 août 20h15 / jeudi 26 août 19h

Coutances – Le Long-Court – jeudi 19 août à 18h

Grand-Quevilly – Cinéma Gaumont – mardi 24 août 20h

Le Havre – Cinéma Gaumont Docks Vauban – mardi 24 août 20h

Rouen – Cinéma Gaumont Docks 76 – mardi 24 août 20h

Saint-Lô – Le Cinémoviking – mercredi 18 août 20h / dimanche 29 août 17h30

Valognes – Le Trianon – mardi 17 août 18h30