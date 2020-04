La playlist de Christophe Drouhin, directeur de l'action culturelle de Longvic

On peut être responsable de la culture d'une ville Côte d'orienne et aimer Sheila et Véronique Jeannot !!

Christophe Drouhin, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez vu, que vous n'auriez pas dû regarder? Bienvenue chez les malawas, réalisé par James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn.

Le dernier film que vous avez adoré? « Judy » biopic sur Judy Garland

Une réplique culte? « Je connais une polonaise qui en buvait au petit déjeuner! » Les tontons flingueurs de Georges Lautner

MUSIQUE

La chanson que vous écoutez pour vous calmer? Billie Eillish, « When the party's over »

La chanson qui vous remonte le moral à tous les coups? « Freedom », Aretha Franklin

Le concert que vous ne regarderez jamais sur You tube pendant le confinement ? Un concert de Franck Michael !!! Ou alors attaché sur une chaise.

La chanson que vous avez honte d'aimer? « C'est le coeur ( les ordres du docteur) » de Sheila mais ...chut!!!

LITTERATURE

Le livre que vous avez le plus lu depuis que vous savez lire? Pourquoi? Le petit Nicolas. Parce que. Hymne à l’enfance libre.

Le livre que vous auriez aimé écrire? La bible ! Un best seller ! Et je serais Riiiiiche ! En plus … quelle histoire !

SPECTACLE

Votre 1er coup de coeur dans une salle de spectacle? Gilbert Montagné qui m’a fait un chouette gribouillis en guise d’autographe.

Le titre d'un spectacle sur le confinement? On va tous mûrir !

SERIE

La série que vous regardez en ce moment? The walking dead, c’est de circonstance.

La série de votre enfance? Pause café. C’est hyper vieux mais…. Véronique Jeannot et tout et tout …

Deux acteurs français pour une série sur le Coronavirus et le confinement? Gérard Darmon et Mimie Mathy. Et pourquoi pas ?

Merci Christophe Drouhin et à très vite pour de nouvelles aventures culturelles à Longvic!