La relance éco : Tenet sera-t-il le sauveur des cinémas ?

Depuis leur réouverture le 22 juin dernier, les cinémas souffrent. Les spectateurs ne se bousculent pas pour se faire une toile. Le manque des films à succès et la peur lié à la crise sanitaire font fuir le public. Mais un certain Tenet pourrait tout remettre en jeu.

Après des semaines d'attente et de reports, Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan (Inception, Interstellar, Trilogie Batman) sort au cinéma ce mercredi 26 août. Une sortie très attendue car il s'agit du tout premier film américain à gros budget diffusé depuis le début de la crise sanitaire.

Attendu comme le sauveur des cinémas, il pourrait bien faire revenir les spectateurs en nombre. C'est en tout cas l'espoir de David Baton, le responsable de la programmation du Pathé Chambéry Les Halles.

France Bleu Pays de Savoie : Comment se porte votre cinéma ?

David Baton : Depuis la réouverture le 22 juin, la fréquentation est faible. Les salles de cinéma sont très touchées par la crise du Covid-19. Le fait que l'on soit une salle fermée, crée une certaine anxiété même si le protocole sanitaire est respecté. Distanciation dans les salles, le masque lorsque l'on se déplace et des bornes de gel hydroalcoolique. Les temps sont un peu durs et on espère que le public reviendra à la rentrée.

Est-ce que vous remplissez les salles ?

On constate que les films pour enfants avec des séances à 14h et 16h ont un certain succès. Par contre le soir, pour les films de 21h/22h, pour des personnes en couple ou plus âgées, c'est un peu difficile. On sent qu'il y a une demande sous-jacente pour revenir au cinéma.

Tenet, le sauveur des cinémas ?

Oui tout à fait. Tenet, c'est le gros blockbuster de cet été donc on espère que le film va attirer les gens en salle. On espère beaucoup de ce film pour redémarrer l'activité de nos salles et nous relancer économiquement.

Pourquoi Tenet peut-il fédérer le public ?

Tout simplement grâce à son réalisateur, Christopher Nolan. L'un des meilleurs réalisateurs au monde qui a réalisé des grands films comme Inception ou la trilogie Batman. C'est un réalisateur très connu pour faire des films de grande qualité. C'est aussi une grosse production américaine avec beaucoup d'effets spéciaux et de l'action.

Vous avez prévu beaucoup de séance pour ce film ?

On attend beaucoup de personnes donc on a prévu neuf séances par jours réparties sur deux salles. On a multiplié les séances avec des avant-premières les lundi 24 et mardi 25 août avec trois séances à chaque fois.

L'après Tenet, comment voyez-vous dans les prochaines semaines/mois ?

Nous sommes attentistes. De gros films ont été reportés sur cette fin d'année, notamment James Bond "Mourir peut attendre" qui est maintenu au mois de novembre. On espère que les sorties seront maintenues pour attirer le public dans les salles. On sent qu'il ne manque pas grand-chose pour que notre activité reprenne, il faut simplement des bons films et des blockbusters. Nous sommes plutôt confiants pour la rentrée et les prochains mois.

