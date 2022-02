La Revanche des crevettes pailletées de retour au cinéma le 13 avril 2022

Il y a des films qui marquent leur époque. "Les crevettes pailletées" en fait partie. Sorti en 2019, ce film signé Cédric Gallo et Maxime Govare a désormais une suite. "La revanche des crevettes pailletées" annonce les retrouvailles entre les membres de l'équipe de water-polo gay. Pour ce nouveau volet, ces sportifs hors normes se retrouvent pour participer aux Gay games de Tokyo. Leur but : rendre hommage à Jean, leur ami décédé un peu plus tôt.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des crevettes pailletées en route pour Tokyo

La revanche des crevettes pailletées en salles à partir du 13 avril 2022

Alors que les Crevettes pailletées sont en route pour participer aux Gay Games à Tokyo, un événement va les obliger à rester bloqués sur des terres hostiles et homophobes en plein coeur de la Russie. Différence de culture et de langue, ambiance hostile... et rebondissements sont au programme de cette suite qui propose aussi un visage différent du premier volet. En effet, ce second film permet d'approfondir la personnalité de ces "crevettes". Entre mensonges, doutes, humour et sensibilité, ce film est un doux mélange d'émotions mais n'en oublie pas pour autant d'être engagé dans la lutte contre l'homophobie.

Ecoutez l'interview de l'équipe du film "La revanche des crevettes pailletées" Copier

A l'occasion de leur tournée des salles de cinémas, une partie de l'équipe est passée par les studios de France Bleu Gironde afin de partager cette nouvelle expérience en tant qu'acteurs avec Pierre Samuel (Bertrand dans le film), Romain Lancry (Damien) et Michael Abiteboul (Cédric) mais aussi en tant que co-réalisateur et co-scénariste pour Maxime Govare. De la réussite du premier film à la réalisation parfois compliquée de ce nouveau volet, en passant par le bonheur de se retrouver, les invités de France Bleu Gironde se livrent avec coeur et humour.

Encore un peu de patience. Le film "La revanche des crevettes pailletées" sort en salles le 13 avril 2022. En attendant, vous pouvez vous replonger dans le grand bain en revisionnant "Les crevettes pailletées".