La série événement Germinal arrive ce mercredi sur France 2

La nouvelle adaptation du roman d'Emile Zola, tournée en six épisodes, donne de la fraîcheur à la lutte des mineurs du Nord-Pas-de-Calais à la fin du XIXème siècle. La série est diffusée à partir de ce mercredi 27 octobre (21h05) sur France 2.

C'est la série incontournable de la rentrée sur France 2. Germinal, la nouvelle adaptation du roman d'Emile Zola (1885), tournée pour l'essentiel dans le Nord-Pas-de-Calais, est diffusée à partir de ce mercredi 27 octobre à 21h05.

La révolte des mineurs prend des airs de modernité

Près de trente ans après le film "Germinal" de Claude Berri avec Renaud, Gérard Depardieu et Miou-Miou, cette fois le roman est décliné en six épisodes réalisés par David Hourrègue, le réalisateur de "Skam" (sur France TV Slash). La série redonne vie au combat des "gueules noires", les mineurs du Nord-Pas-de-Calais, avec un air de modernité.

Même si l'histoire et le décor plantés par Zola en 1885 restent les mêmes : la révolte des mineurs menée par Etienne Lantier (fils illégitime de Gervaise, héroïne de L'Assomoir). Le jeune homme quitte Lille pour le bassin minier et découvre les conditions de travail terribles dans la fosse. Cette fois la série met en valeur, plus que dans le roman, le rôle des femmes dans le mouvement de grève de la fin du XIXème siècle. Avec notamment la figure de la Maheude, incarnée par Alix Poisson ("Parents mode d'emploi" sur TF1).

On retrouve aussi le triangle amoureux qui se tisse entre Etienne Lantier, Catherine Maheu (jouée par Rose-Marie Perreault) et son amant, le mineur rustre mais courageux Antoine Chaval (Jonas Bloquet).

"Une résonance entre les luttes d'hier et d'aujourd'hui"

Le pari est réussi. Entre têtes d'affiches et inconnus du grand public, le casting apporte un vent de fraîcheur à Germinal. Guillaume de Tonquédec ("Fais pas ci, fais pas ça" sur France 2) est étonnant dans le rôle du patron vorace de la Compagnie des Mines, et Louis Peres incarne brillamment Etienne Lantier.

La série crée des ponts entre les luttes de l'époque et celles d'aujourd'hui. Et même peut-être avec celle des gilets jaunes. Une dimension politique totalement assumée par le scénariste Julien Lilti, "il y a bien une résonance entre les luttes d'hier et celles d'aujourd'hui", explique-t-il au journal Le Monde.

Et ça plaît visiblement aux téléspectateurs. "Germinal" a reçu le prix du public au festival Séries Mania à Lille en septembre dernier.