La société de production rennaise Vivement Lundi, véritable machine à succès

C'est une des sorties cinéma très attendue de cette rentrée, le film documentaire d'animation Flee, qui veut dire fuir en anglais, sort ce mercredi 31 août en salle. Le film suit l'histoire vraie d’Amin, un afghan qui a dû fuir son pays dans les années 1980, lorsqu'il était enfant.

L'occasion de revenir sur la société de production Vivement Lundi, co-productrice du film à succès.

Une pointure dans son domaine

Créée en 1998 à Rennes (Ille-et-Vilaine), Vivement Lundi fait partie des sociétés reconnues dans le paysage français du court métrage d'animation en stop motion, c'est l'animation de marionnettes, ou en numérique. Une spécialité rennaise.

Vivement Lundi s'agrandit. Entre 2021 et 2022, la société est passé de huit à dix salariés. Un chiffre loin d'être représentatif de l'émulsion qu'il peut y avoir autour du producteur qui travaille avec des intermittents du spectacle. "En fonction des productions, on peut monter jusqu'à cinquante, soixante collaborateurs. Ça dépend vraiment des films. En ce moment, nous sommes sur des films importants donc on est beaucoup" explique Mathieu Courtois, producteur associé et directeur du studio d’animation de Vivement Lundi!.

Le carnet de commande ne désemplit pas, et pour cause. "_Je pense qu'on travaille bien parce que nos films ont régulièrement du succès en festivals. S_oit en court métrage. Avec Mémorable, on était déjà aux Oscars en 2020 et là avec Flee" confie Mathieu Courtois.

La recette du succès

Leader dans son domaine donc. Mais comment expliquer ce succès ?

Mathieu Courtois a son idée : "On fait confiance à nos auteurs et on leur demande de nous faire confiance en retour. Et on ne réfléchit pas trop. Si le film nous plaît, on va le porter jusqu'au bout, quoi qu'il advienne".

Quand les gens dans la salle réagissent comme ils doivent réagir, on se dit que c'est gagné.

Un film doit rassembler plusieurs ingrédients bien spécifiques pour être produit par Vivement Lundi. D'abord, il faut un coup de coeur pour le scénario. "Il faut qu'on aime le travail du réalisateur. Par exemple, on commence un long métrage en stop motion d'une production espagnole et quand on a lu le scénario, on a pleuré ! Et là on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille !".

La dimension historique est tout aussi importante dans le choix des films produits. Flee, le documentaire d'animation danois coproduit par Vivement Lundi, coche toutes ces cases. Il sort en salle ce mercredi 31 août.

Prochain sortie prévue : Yuku et les fleurs de l'himalaya, une comédie musciale pour les plus petits, le 18 octobre prochain.