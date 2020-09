Découvrez les dates d'avant-premières du film événement de Valérie Lemercier, une fiction inspirée de la vie de Céline Dion - un film qui mélange humour et émotion avec beaucoup de justesse

La tournée d'avant-premières du film Aline, de et avec Valérie Lemercier, au cinéma le 18 novembre

L'histoire

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline.

Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.

Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Les dates d'avant-premières au mois de septembre

avant-premières du film Aline - Gaumont