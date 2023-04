“La vie pour de vrai”, le nouveau film de et avec Dany Boon en salles à partir du 19 avril 2023

La vie pour de vrai de et avec Dany Boon

Après le succès de “Bienvenue chez les Ch’tis”, Dany Boon retourne derrière la caméra et retrouve aussi son complice Kad Merad pour son nouveau film. “ La vie pour de vrai ” (en salles à partir du 19 avril 2023) s’annonce comme la comédie de ce printemps avec un casting cinq étoiles. Charlotte Gainsbourg rejoint en effet le duo.

Du Club Med à Paris avec “la vie pour de vrai”

“La vie pour de vrai” de et avec Dany Boon, c’est l’histoire de Tridan Lagache. S’il a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours, il décide de changer de vie. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette.

Fraîchement débarqué à Paris, naïf et perdu mais heureux, il est hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au premier regard. La suite, à découvrir dans les salles de cinéma de Gironde.

La Vie Pour De Vrai - Teaser 4 Officiel HD

Dany Boon et Kad Merad invités de France Bleu Gironde

A l’occasion de leur tournée des salles girondines, l’équipe du film “La vie pour de vrai” s’est arrêtée dans les studios de France Bleu Gironde. Dany Boon et Kad Merad ont ainsi pû défendre cette comédie savoureuse et prouver, une nouvelle fois, leur complicité à la scène mais aussi en dehors des projecteurs. Autour de Rodolphe Martinez et Christophe Pusset, les deux acteurs étaient les invités du Gavé bien de France Bleu Gironde.

Informations pratiques

“La vie pour de vrai” de et avec Dany Boon, Kad Merad et Charlotte Gainsbourg. En salles à partir du 19 avril 2023