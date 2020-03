Le 7ème art du confinement

Fans de cinéma, adeptes de la pellicule, inconditionnels du 7ème art, cette initiative est faite pour vous ! Chaque mercredi (jour de sortie des nouveautés au cinéma), un membre de l’équipe du Méliès poste en effet sur Facebook un thème différent. Avec un défi qui vous est par la suite lancé durant une semaine : publier une scène ou une bande-annonce d'un film en rapport avec cette fameuse thématique.

Des règles du jeu simples mais strictes

Si l'imagination et les souvenirs foisonnent, il convient tout de même de respecter certaines règles pour participer à ces battles du Méliès. Ainsi, un seul extrait par jour et par personne, pas plus, pour laisser la chance à quiconque voudrait jouer. Mais un conseil, soyez rapides car à peine le thème de la semaine posté, les inconditionnels font déjà acte de proposition ! Quant aux points, ils sont attribués par chacun des participants par la mention "1 point" dans les commentaires. Et c'est un membre du cinéma stéphanois qui, en fin de semaine, compte les points.

Exemple de comptage de points

Des thématiques drôles et originales

A noter que ces battles sont ouvertes à tous, quel que soit l'âge, puisque les thèmes proposés depuis le lancement du jeu sont grand public. La première semaine, "confinement, confinement, est-ce que j'ai une tête de confinement" et jusqu'à demain, il s'agit de retrouver des extraits en rapport avec la couette ! Alors, à vous de jouer, "il est l'or, monseignor, l'or de se réveiller"...