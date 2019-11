Le "Arras Film Festival" fête ses 20 ans cette année

Arras, France

Le Festival n'a pas d’autre but que de partager du bonheur et de s’enrichir au contact des autres, toujours entre rire et émotion.

L'Arras Film Festival fête ses 20 ans :

Et que de beaux souvenirs en deux décennies ! Arthur Penn, Sidney Lumet, Bernadette Lafont, John Boorman, Claude Lelouch, Jacqueline Bisset, Costa-Gavras, Anna Karina, Michèle Mercier, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Virginie Efira, Vincent Lindon, Fabrice Luchini, Corinne Masiero, Benoit Poelvoorde, Pierre Richard, Rosanna Arquette, Dario Argento, Patrice Chéreau, Patrice Leconte, François Ozon, Bertrand Tavernier… les plus grands sont venus à Arras !

Il est impossible de citer tous les autres tant la liste est impressionnante.

Que de magnifiques découvertes aussi ! Le Festival se démarque également par sa capacité à faire émerger de nouveaux talents européens, tout particulièrement via sa compétition. Des talents soutenus ensuite, bien au-delà de l’événement. L’Arras Film Festival réunit chaque année un public fidèle et croissant, issu de sa région mais également de l’ensemble du territoire national.

Plus de 47 000 spectateurs se retrouvent dans les salles pendant 10 jours !

C’est aussi deux rendez-vous professionnels réputés : les Rencontres du Nord et les ArrasDays.

Au Programme 2019 :

125 films, dont 80 inédits et avant-premières, 150 invités, 2 rétrospectives importantes “Peur sur les Sixties” & “L’Italie de Mussolini”, des ciné-concerts, des actions éducatives, des soirées musicales et festives

Quels films peut-on voir ?

Le Festival est dédié en priorité au cinéma européen avec un fort taux de films d’Europe de l’Est et du Nord. L’idée est de s’adresser à tous les publics, de donner le goût du cinéma au plus grand nombre, de créer des passerelles entre un cinéma populaire de qualité et des œuvres plus rares, plus originales aussi. D’où notre volonté d’être résolument éclectiques.

Comment sont choisis les films ?

Nous ne faisons pas d’appel à films, mais un travail de prospection qui nous conduit à voir chaque année près de 500 films, parfois bien avant qu’ils aient fait leur première internationale. Cela nous permet de proposer des œuvres très récentes qui ont été encore peu vues dans le circuit des festivals.

Que nous réserve cette 20ème édition ?

Nous voulons que cette édition anniversaire nous permette d’apprécier le chemin parcouru, mais soit surtout résolument tournée vers l’avenir. Nous travaillons aujourd’hui pour que cette édition soit une belle fête, avec la présence de nombreux invités prestigieux, et aussi quelques surprises.

Nicole Garcia, invitée d'honneur de la 20è édition du Arras Film Festival

Nicole Garcia

Actrice populaire, elle impose, depuis les années 1970, son énergie impétueuse sur le petit et le grand écran, inspirant les cinéastes les plus importants, de Tavernier à Lelouch, en passant par Resnais, Sautet, Deville ou Miller.

En 1990, elle passe derrière la caméra avec succès et réalise une dizaine de films qui auscultent avec acuité la complexité des rapports humains, offrant plusieurs très beaux portraits de personnages aussi forts que fragiles.

Riche de cette double compétence et sensibilité, Nicole Garcia se prêtera à l’exercice de la traditionnelle Leçon de cinéma.

Retour sur la carrière de Nicole Garcia Actrice et réalisatrice en 12 films:

MON ONCLE D’AMÉRIQUE de Alain Resnais avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre France 1980 2h05

GARÇON de Claude Sautet avec Yves Montand, Nicole Garcia, Jacques Villeret France 1983 1h42

PÉRIL EN LA DEMEURE de Michel Deville avec Christophe Malavoy, Anémone, Nicole Garcia France 1985 1h43

UN WEEK-END SUR DEUX de Nicole Garcia avec Nathalie Baye, Joachim Serreau, Félicie Pasotti France 1990 1h44

LE FILS PRÉFÉRÉ de Nicole Garcia avec Gérard Lanvin, Bernard Giraudeau, Jean-Marc Barr France 1994 1h40

PLACE VENDÔME de Nicole Garcia avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre Bacri, Emmanuelle Seigner France 1983 1h57

L’ADVERSAIRE de Nicole Garcia avec Daniel Auteuil, Géraldine Pailhas, François Cluzet France 2002 2h09

SELON CHARLIE de Nicole Garcia avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon, Benoît Magimel France 2006 1h55

UN BALCON SUR LA MER de Nicole Garcia avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Toni Servillo France 2010 1h48

UN BEAU DIMANCHE de Nicole Garcia avec Pierre Rochefort, Louise Bourgoin, Dominique Sanda France 2013 1h35

38 TÉMOINS de Lucas Belvaux avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia France 2012 1h44

MAL DE PIERRES de Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl France 2016 2h01

Le film d'ouverture

NOTRE DAME de Valérie Donzelli

Vendredi 8 à 19H30 en présence de l’équipe du film

Maud Crayon est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une tempête qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

NOTRE DAME de Valérie Donzelli

Valérie Donzelli

Née en 1973 à Épinal (France). Actrice, elle a joué, depuis 1998, dans de nombreux films au cinéma et à la télévision.

Parallèlement, elle a réalisé cinq longs métrages : La Reine des pommes (2009), La Guerre est déclarée (2011), Main dans la main (film de clôture de l’Arras Film Festival 2012), Marguerite et Julien (2015) et Notre-Dame (2019).

Le film des 20 ans

J’ACCUSE de Roman Polanski

Samedi 9 à 16H30

avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Melvil Poupaud, Mathieu Amalric, Vincent Perez, Damien Bonnard

Janvier 1895. Le capitaine Dreyfus est dégradé pour avoir vendu des secrets militaires à l’Allemagne et condamné à la réclusion à perpétuité sur une île au large de la Guyane. Six mois plus tard, Georges Picquart, nommé à la tête du contre-espionnage français, découvre que les preuves avaient été fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

J’ACCUSE de Roman Polanski

Roman Polanski

Artiste comblé par le succès mais marqué par le destin, son oeuvre et sa vie sont indissociables. Répulsion (1965),

Rosemary’s Baby (1968), Chinatown (1974), Le Locataire (1976), Tess (1979), Le Pianiste (2002), The Ghost writer (2010) ou J’accuse (2019) forment un ensemble singulier parfaitement cohérent, dans lequel le cinéaste semble projeter ses propres cauchemars.

Le film de clôture

LES VÉTOS de Julie Manoukian

avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck

Dimanche 17 à 19H

en présence de l’équipe du film

Nico et Michel sont les seuls vétérinaires sur des kilomètres à la ronde. Aussi, devant cette pénurie, il leur faut montrer toujours plus d’énergie, de disponibilité et de sacrifice dans leur activité. Quand Michel décide de partir en retraite, Nico s’inquiète pour l’avenir de leur clinique. Alexandra, la nièce de Michel, brillante et tout juste diplômée, pourrait assurer la relève, mais elle ne l’envisage pas ainsi. Nico réussira-t-il néanmoins à la retenir ?

LES VÉTOS de Julie Manoukian

Julie Manoukian

Née en 1982. Scénariste, elle a co-écrit pour le cinéma, le scénario de Interrail (2018) avec Carmen Alessandrin, et pour la télévision notamment la série télévisée Clem. Elle est aussi l’auteur du roman Anna, Chroniques de la débauche ordinaire, et du livret du spectacle musical Blanche Neige. Les Vétos est son premier long métrage.

Président du Jury Thierry Klifa

J’ai toujours voulu raconter des histoires. Je suis né dans le cinéma, j’ai baigné dedans… c’est toute ma vie !

Journaliste à Studio Magazine pendant 10 ans, Thierry Klifa réalise en 2001 Émilie est partie un court-métrage avec Danielle Darrieux, Sandrine Kiberlain et Michaël Cohen avant de passer aux longs métrages avec Une vie à t’attendre (2004) avec Nathalie Baye, Patrick Bruel et Géraldine Pailhas, Le héros de la famille (2006) avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Gérard Lanvin, Miou Miou, Les yeux de sa mère (2011) avec Catherine Deneuve, Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle et Marina Fois.

Thierry Klifa

Il met en scène, et adapte avec Christopher Thompson, sa première pièce en 2012 au Théâtre de l’Atelier, L’année de la pensée magique de Joan Didion avec Fanny Ardant. Il la retrouve en 2014 au Théâtre de la Gaité Montparnasse pour Des journées entières dans les arbres de Marguerite Duras avec Nicolas Duvauchelle, Agathe Bonitzer. Puis en 2016 pour Croque-Monsieur au Théâtre de la Michodière (et actuellement en tournée dans toute la France) où elle partage l’affiche avec Bernard Menez. En novembre 2017 sort son quatrième film co-écrit avec Cédric Anger : Tout nous sépare où il réunit Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu et Nicolas Duvauchelle.

En 2019, il réalise pour ARTE un documentaire : André Téchiné, cinéaste insoumis.

