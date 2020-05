Le Blackmaria en Champagne Ardenne, démêler le faux du vrai dans les infos

Le Blackmaria, le pôle régional d’éducation à l’image en Champagne Ardenne, vous donne de précieux conseils pour ne pas vous faire piéger par certaines images, et quelques suggestions de films qui sortent des sentiers battus.

Créé par l’association La Pellicule Ensorcelée à Charleville-Mézières, et Télé Centre Bernon à Epernay, avec le soutien de DRAC Grand Est, le Blackmaria entend contribuer à l’ouverture culturelle, engager des actions pédagogiques et accompagner les acteurs de l’éducation aux images. Ces actions peuvent prendre la forme d'ateliers, de sessions de réalisations, au sein d’une école, d’un centre social ou autre.

Le Bolackmaria va au delà durant cette crise, et nous aide à éviter les pièges tendus par certaines images ou infos dont nous sommes inondées en cette période si particulière.

Démêler le vrai du faux

Jérôme Descamps, réalisateur et responsable de la Pellicule Ensorcelée nous suggère quelques sites dignes de confiance car comme il le rappelle : Il faut toujours vérifier l’information. Il faut vraiment aller à la source pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est erroné, ce qui est mal interprété.

Le nouveau coronavirus suscite un flot ininterrompu de fausses informations sur les réseaux sociaux. Voici la liste des articles de vérification de l'AFP : le site Factuel

Les sites des décodeurs du journal Le Monde ou Desintox du journal Libération qui vérifient, enquêtent et démontent les informations fausses, imprécises ou détournées.

Article du site "les décodeurs" du journal Le Monde

L'émission Arrêt sur Images de Daniel Schneiderman n'est plus à l'antenne depuis des années mais continue de décrypter les images depuis son site internet. Sur abonnement uniquement.

S'évader en famille en dehors des sentiers battus

Changeons d'air et allons chercher de merveilleuses pépites au delà des blockbusters d'animation. Les catalogues de courts métrages en regorgent alors ne nous privons pas. Et l'avantage de ces formes brèves, c'est que l'on peut en voir plus !

3ème scène, le site numérique de l'Opéra de Paris

Il compte 70 courts métrages accessibles gratuitement où la danse est abordée de près ou de loin mais par des réalisateurs qui ne sont pas forcément connectés à l'Opéra. Parmi eux, à ne pas manquer :

Les indes galantes de Clément Cogitore, ou quand le Hip Hop se laisse aller sur un air d'Opéra

Danse hip hop et grand air d'Opéra. Surprenante et frissonnante association - Clément Cogitore

et Clinamen de Hugo Arcier qui saisit toute l'abstraction de la danse dans un Opéra Garnier numériquement sublimé

Suivez les balles et pénétrez l'Opéra Garnier... envoûtant - Hugo Arcier

A voir sur le site Bref Cinéma, le site de l'Agence du Court Métrage : Tigres à la queue leu leu, 6 minutes d'animations drôles et en musique à l'issue desquelles vous découvrirez une drôle de façon de mettre des tigres à la queue leu leu.