La très grande majorité des 2000 cinémas français rouvrent aujourd'hui après plus de 3 mois de fermeture, les établissement ont du mettre un protocole sanitaire pour accueillir les amoureux du 7° art.

Le Cin'Amand de Saint-Amand les Eaux prêt pour la réouverture après plus de 3 mois de fermeture

Le port du masque est recommandé, tout comme la réservation sur internet qui permet de limiter les contacts, dans les salles, la jauge est divisée par 2, et un fauteuil vide séparera chaque spectateur sauf si évidemment ils viennent en groupe, rassure Marc-Antoine Tourbez le directeur du Cin'Amand, établissement indépendant.

L'établissement va aussi limiter son nombre de séances pour assurer de plus grandes inter-séances d'au moins d'une demie heure, pour bien recycler l'air dans les salles, car c'est difficile de couper la climatisation en plein été explique le directeur. Une climatisation dont on ne connait pas encore l'éventuel rôle dans la propagation du virus et qui complique donc la donne dans les cinémas.

Quand à la programmation, et bien vous aurez droit à une séance de rattrapage si vous n'êtes pas allé au cinéma en mars, avec à l'affiche les films d'avant le confinement, car de nombreux distributeurs ont repoussé leurs sorties notamment les gros blockbusters de l'été comme Top Gun ou James Bond qui sortiront à la fin de l'année.

Heureusement, il y a quand même quelques distributeurs qui maintiennent leurs sorties, sinon ça aurait été vraiment difficile ! Ça va être difficile, mais sans film ça aurait été intenable.

Pour Marc Antoine Tourbez, le directeur du Cin'Amand, la reprise sera très compliquée

La reprise s'annonce donc très compliquée pour le directeur qui explique que les cnimé, d'autant plus que l'été n'est pas une saison propice aux salles obscures, et que les cinémas vont devoir faire sans de nombreux groupes de centres aérés cette année, toujours pour des questions sanitaires

Mais Marc Antoine Tourbez reste quand même positif, il veut essayer de reprogrammer des classiques ou des films qui ont cartonné comme Inception pour attirer du monde, et il ne désespère pas d'ouvrir une 7°salle malgré ce contexte difficile.