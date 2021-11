Le cinéaste Costa-Gavras récompensé du Prix Jean Zay à Orléans

C'était l'un des temps forts du Festival Récidive : le Prix Jean Zay a été remis à Costa-Gavras mercredi 10 novembre 2021 à 21 heures à la Scène nationale d’Orléans dans le Loiret.

Un honneur extraordinaire

C'est devant près de 200 spectateurs et après un discours des filles de Jean Zay que le cinéaste franco-grec est apparu sur scène. Il a reçu de longs applaudissements qui l'ont fortement ému. Quelques instants après, il s'est confié sur l'importance de ce prix. "Ce Prix a un poids énorme car il associe le grand nom de Jean Zay avec le mien. C'est un honneur extraordinaire" avant d'ajouter un mot sur la situation actuelle dans les cinémas. "En ce moment les salles ne sont pas pleines et ce soir la salle était presque pleine, c'est une grande émotion de voir ces gens ici."

Une soirée pleine d'émotion

C'était également pour lui une forte émotion d'être à Orléans aux côtés des filles de Jean Zay. "La plus grande émotion c'est le discours d'Hélène et Catherine Zay sur moi et mes films. C'était un accueil rare et profondément émouvant."

Le cinéaste franco-grec n'a pas manqué de mettre en avant Jean Zay. "C'est un personnage tout a fait particulier. Il a créé le Festival de Cannes. Mais il l'a créé sans le voir malheureusement. J'ai donc aussi eu une pensée pour ces deux jeunes femmes, Hélène et Catherine, quand elles étaient plus jeunes et qui n'ont pas vu leur père, ou très peu. Tout ça fait que c'était une soirée très particulière pour moi"

Avant d'accueillir Costa Gavras sur scène, il y a eu de nombreux discours dont celui des filles de Jean-Zay © Radio France - Julien Frenoy

Après la cérémonie, le public présent a pu observer la projection de « Adults in the room », la dernière réalisation de Costa-Gavras. Dans son film, il dénonce le refus de l’Union européenne de reconsidérer le surendettement de la Grèce.