Le cinéma comme du bon vin aux Vendanges du 7ème art !

Ce vendredi aux festival Les Vendanges du 7ème Art à Pauillac : on continue de fêter le cinéma ! Une master class d'Eric Toledano et Olivier Nakache, des projections spéciales, la compétition qui continue, et toujours du plein air le soir... il y en a pour tous les goûts !

Eric Toledano et Olivier Nakache à la médiathèque de Pauillac - Armelle Dufau L'évènement de cette matinée du vendredi 14 juillet : la rencontre d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache lors d'une master class d'une heure à la médiathèque de Pauillac. L'occasion pour le duo de réalisateurs, connus notamment pour "Intouchables", "Le sens de la fête" ou encore "Hors Normes" de partager leur expérience, mais aussi de faire un parallèle étonnant entre la construction d'un film et celle du vin. " Il y a un vrai parallèle entre le vin et le cinéma. Il faut y passer du temps, il faut bichonner un scénario comme on bichonne un pied de vigne. Nous aussi on cherche les alliages : cet acteur avec cet acteur, ce décor, cette façon de s'habiller... avec la volonté que le film restera dans le temps pour faire un grand cru." Les dernières projections de la compétition internationale A 16h le film de Marie Amachoukeli "Ama Gloria", puis à 18h l'excellent "Le procès Goldman" de Cédric Kahn en présence du réalisateur au cinéma l'Eden pour présenter son film. Puis dernier film projeté en compétition internationale : "La passion de Dodin Bouffant", un drame historique mêlé à une romance, de Tran Anh Hung avec Juliette Binoche et Benoit Magimel. Le dernier Astérix et Obélix en projection gratuite en plein air A 22h30 pour toute la famille, la projection du dernier film de Guillaume Canet "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" anime l'Esplanade La Fayette. Une bonne façon de fêter ce 14 juillet à Pauillac avec les origines gauloises !