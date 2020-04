Le comédien Maurice Barrier est mort du Coronavirus

Le comédien Maurice Barrier, installé à Montréal (Yonne), est décédé ce week-end des suites du Coronavirus, à l'âge de 87 ans. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Pierre Richard, il avait joué avec les plus grands. L'un de ses rôles les plus marquants est le patron de bar de "Coup de tête".

Sa fine moustache et son regard bleu pétillant étaient devenus familiers des amateurs de cinéma et de théâtre. Le comédien Maurice Barrier s'est éteint des suites du Coronavirus, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'hôpital de Montbard (Côte d'Or). Sa famille a annoncé son décès dimanche 12 avril, dans un post sur Facebook : "_À 87 ans et alors qu'il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le Coronavirus à l'hôpital et ne s'en est pas remis_", explique son neveu Jérémy Manesse. Maurice Barrier était âgé de 87 ans et était installé dans le village de Montréal, dans l'Yonne, depuis le début des années 60. Il était né à Malicorne-sur-Sarthe (Sarthe).

Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Patrick Dewaere, ...

Maurice Barrier, c'est un Molière du meilleur acteur en 1998, pour son interprétation dans la pièce Les douze hommes en colère. C'est aussi une gueule du cinéma français, une carrière riche en seconds rôles qui l'aura fait jouer avec les plus grands : Alain Delon et Jean Gabin dans Deux hommes dans la ville (1973), Jean-Paul Belmondo dans les Mariés de l'An II (1968), Pierre Richard dans le Grand Blond avec une chaussure noire (1972), Gérard Depardieu dans Les compères (1983)... Sans oublier Patrick Dewaere, dans Coup de tête (1978) de Jean-Jacques Annaud, un film tourné en grande partie à Auxerre, dans lequel il incarne un patron de bar. Sans doute l'un de ses rôles les plus marquants au cinéma.