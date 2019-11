Le Cotentin sublimé par François Dourlen dans son nouveau film

Manche, France

Les oeuvres de François Dourlen créent l'engouement, partout dans le monde. Vous connaissez sûrement ses photos. Il met en scène son téléphone, avec beaucoup d'humour...

Un ramasseur de souvenirs

François Dourlen ne fait pas que des photos rigolotes. Il rencontre un succès mondial, tout le monde se l'arrache : Netflix, Disney et même l'Office du Tourisme du Cotentin. Il a eu carte blanche pour créer une vidéo. Pendant six mois, il a arpenté les côtes, la mer et les terres du Cotentin. Il est surtout parti à votre rencontre. Agriculteurs, pêcheurs, sauveteurs de la SNSM... vous êtes à l'honneur dans son film. Loin des clichés habituels des vidéos proposées par les offices de tourisme, François Dourlen est un ramasseur de souvenirs. Il immortalise des instants de vie qui parleront à toutes et à tous. Le poulet rôti du dimanche, les balades sur la plage et les activités nautiques.

Une diffusion sur grand écran est prévue mercredi 4 décembre à la maison des Arts de la Glacerie.