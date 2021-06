Le court-métrage made in Alsace "Fantasmagoria"

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le court-métrage Copier

Aujourd’hui, je vais vous parler cinéma, mais sans ticket d’entrée. Oui, sur Youtube, tout est possible. C’est le paradis des influenceurs, mais aussi des cinéphiles, des réalisateurs amateur, et de tous ceux qui peuvent montrer leur projet au monde entier. C’est le cas de Fantasmagoria, un court-métrage entièrement tourné en Alsace, avec de nombreux figurants et acteurs du coin, et je dois vous avouer que c’est une vraie réussite. La preuve : les 17 prix qu’ils ont remporté dans le monde entier, lors de récents festivals du court-métrage, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, ou encore meilleur rebondissement. Oui, car un court-métrage, c’est comme une nouvelle, une scène de départ, une intrigue courte, et une fin justement, qui nous prend de court. Le réalisateur Mathieu Buchholzer l’a bien compris, et avec ses acteurs principaux Pierre Parisot, John Pierrot , Frédérique Koerper, Joachim Trogolo, Florina Mehr, et David Sprauel, ils vous content une histoire empreinte de violence. ça ressemblerait presque à du Mortal Kombat, et vous n’avez pas totalement tort.Puisque Tom est rattrapé par des sales types, et se prépare à un affrontement. Et pour bien se préparer, il passe en revue cette galerie de bons méchants au rire dérangeant Carrément d’accord. Cette pépite de 7 minutes avec les crédits de fin compris vaut son pesant de pop-corn, et la fin est assez géniale. Je ne peux que vous conseiller de taper Fantasmagoria (avec un F au début) dans Youtube, le court-métrage alsacien totalise bientôt 5.000 vues et mérite un petit coup de pouce.