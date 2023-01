Le détonant film "La Syndicaliste" avec le réalisateur Jean-Paul Salomé et l'écrivaine Caroline Miche-Aguirre

Un film coup de poing ! France Bleu Provence a adoré le nouveau film "La Syndicaliste" de Jean-Paul Salomé inspiré de l'histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, devenue lanceuse d’alerte. Avant de le découvrir en avant-première, ce mardi 24 janvier à 20h00 au Cézanne à Aix, le réalisateur Jean-Paul Salomé et l'écrivaine Caroline Michel-Aguirre, sont les invités de Mélanie Masson sur France Bleu Provence.

Synopsis

L’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois, jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer….D'après le livre de Caroline Michel-Aguirre chez Stock.

Drame (France). Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Grégory Gadebois, Marina Foïs, Pierre Deladonchamps, Aloïse Sauvage...Produit en 2023. Sortie le 01/03/2023. Distribué par Le Pacte.