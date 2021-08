Le festival de cinéma Désir...Désirs... se tiendra les 21 et 22 aout aux cinémas Studio de Tours

Désir... Désirs est le plus ancien festival de cinéma de France qui aborde les questions queer, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et la place des femmes dans la société.

Annulée en janvier 2021 pour cause de pandémie, la 28e édition du festival Désir... Désirs se tiendra le week-end du 21 et 22 aout aux Cinémas Studio. France bleu Touraine vous propose de découvrir l'affiche de ce festival de cinéma crée en 1993, pour aborder les thématiques queer et le cinéma gay, lesbien, et trans.

Samedi 21 aout à 19h00 : Supernova (Avant-Première et ouverture du festival)

11 au 17 août séances de 17h30 et 21h15 : Les sentiers de l'oubli

