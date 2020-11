Le Festival de cinéma européen des Arcs se réinvente en ligne à partir du 12 décembre

Comme chaque année, des films français et européens, pour tous les goûts et toutes les envies de cinéma, vont être proposés. Mais cette année pour une large part en ligne et en digital, c'est le Festival "Hors pistes" avec toujours son jury, présidé cette année par Zabou Breitman et ses invités d'honneur, Jérémie Rénier, Eric Toledano et Olivier Nakache d'une part, la réalisatrice Agnieszka Holland d'autre part.

Le détail de la programmation sur le site du Festival

Le Hors Piste Digital

Une grande partie de la programmation du festival sera cette année disponible en digital sur le site lesarcs-filmfest.com du 12 au 26 décembre.

Cette plateforme proposera non seulement de nombreux films sélectionnés dans les différentes sections, et notamment l'intégralité de la compétition, mais également les les rencontres, masterclass et ciné-débat, ainsi que des événements musicaux.

Le Hors Piste Cinéma

Le Hors Piste Cinéma, c'est un programme de 10 films, dont 4 avant-premières françaises, 4 films européens et 2 films jeunesse, issus de la programmation du festival. Dès la réouverture des salles de cinéma, le dispositif Hors Piste Cinéma se déploiera dans au moins une centaine de salles de cinéma un peu partout en France.

Le Hors Piste à Bourg Saint Maurice Les Arcs

Un programme spécial reprenant de nombreux films du festival et avec quelques événements réservé au public savoyard sera présenté au cinéma le Cœur d'Or à Bourg Saint Maurice et aux Arcs dès que cela sera possible.