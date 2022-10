Le festival du Connétable à Clisson célèbre tous les cinémas

Pour sa 49ème édition, le Connétable de Clisson fait appel à toutes les sensibilités, en 26 films de genre très différents.

Avec Annie Colère de Blandine Lenoir, on suit la rencontre d'une jeune mère avec les mouvements féministes des années 70. Avec Les Pires, on suit le tournage d'un film où ce sont les enfants, ces "pires"... Mais le narrateur est-il fiable? Avec Le Tourbillon de la Vie, on se demande quels milliers d'embranchements notre destin aurait pu prendre. Et on ne vous dévoile pas tout, il reste encore 23 films, 14 invités, 9 avant-premières, 5 sorties nationales et 10 soirées débat pour parfaire le programme.

Le Connétable de Clisson avait déjà fêté ses dix ans en 2022, et parlé de la possibilité de construire deux salles supplémentaires.

L'intégrale de la programmation est à découvrir sur le site officiel du cinéma.