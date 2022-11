Le festival Les Égaluantes à Carentan-les-Marais du 24 au 27 novembre

Pendant 4 jours, le festival Les Égaluantes programme des films historiques, des documentaires, des longs et courts métrages en lien avec le Cotentin, terre cinématographique, et plus largement la Normandie.

Une trentaine de films et documentaires à visionner dont des avant-première, et des rencontres marquantes avec différentes personnalités.

Cette année, cinq lieux seront investis à l'occasion : le cinéma Le Cotentin , la salle Documen'terre, le théâtre, la médiathèque et une nouveauté, un Magic Miror installé sur la place Vauban.

C'est donc chaque année plusieurs milliers de festivaliers qui viennent à Carentan-les-Marais pour passer un week-end riche en cinéma, découvertes et rencontres.

L'édition 2021 avait été marquée par un record de fréquentation avec près de 4500 entrées. Record à battre ?

France Bleu Cotentin émission spéciale Les Égaluantes vendredi 25 novembre :

France Bleu Cotentin est en direct du festival ce vendredi 25 novembre pour une émission spéciale entre 16h et 19h.

Au programme : découverte des coulisses du festival et interviews d'acteurs, comédiens et réalisateurs.

Parmi les intervenants de l'édition 2022 des Égaluantes :

Pio Marmaï, acteur français, remarqué au casting de la mini-série Rien dans les poches aux côtés d'Emma de Caunes, le comédien apparaît pour la première fois au cinéma dans la comédie Didine de Vincent Dietschy en 2008.

Il sera présent lors du festival pour l’avant-première de Tempête.

Christian Duguay, réalisateur, directeur de la photographie, monteur et compositeur québécois. Réalisateur notamment des célèbres films Jappeloup (2013) et Belle et Sébastien : L'aventure continue (2015).

Il sera présent lors du festival pour l’avant-première de Tempête, en tant que réalisateur.

Grégoire Ludig, acteur, vidéaste, humoriste et producteur français. Connu notamment chez les plus jeunes pour son duo comique Le Palmashow avec David Marsais.

Présent au festival pour la présentation de l’avant-première de Les Cadors.

Tous les intervenants à retrouver sur le site des Égaluantes

Le festival Les Égaluantes 2022, côté pratique :

Billets :

La séance unique est au tarif de 4€ par personne

La séance de cinéma pour l'avant-première de Les Cadors (vendredi 25 à 21h) ou Tempête (samedi 26 à 21h) : 4€

Le Pass week-end 12€. Le Pass donne accès à tous les films

Billetterie dans plusieurs commerces de Carentan : au cinéma Le Cotentin, à la Maison de la presse, au Café du Centre et Intermarché.

Billetterie en ligne sur le site des Égaluantes.

Les lieux du festival :

Cinéma le Cotentin, rue Holgate, 50500 Carentan-les-Marais

La Salle Documen’Terre, rue de la Halle, 50500 Carentan-les-Marais

Le Théâtre,rue de la Halle, 50500 Carentan-les-Marais

La Médiathèque, square Hervé Mangon, 50500 Carentan-les-Marais

Le Magic Mirror, place Vauban, 50500 Carentan-les-Marais