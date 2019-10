Le festival Les Égaluantes à Carentan-les-Marais du 29 novembre au 1er décembre 2019

Les Égaluantes à Carentan dans la Manche est un festival qui programme des films liés au Cotentin et à la Normandie. Pour sa 4ème édition le festival rend hommage à Bourvil et a pour parrain l'animateur et producteur Thierry Ardisson.