Le festival "Les Vendanges du 7ème Art" revient à Pauillac du 11 au 16 juillet

La 8ème édition du Festival de Cinéma « Les Vendanges du 7ème Ar t » se déroule du 11 au 16 juillet à Pauillac. Au programme : projections en avant-premières, séances spéciales, cinéma en plein air mais aussi Master Class et expositions. Deux prix seront décernés dans le cadre d’une compétition internationale et d’une compétition jeune public, par un jury composé d’artistes d’exception et de professionnels du milieu.

Cette année, l’actrice, scénariste et réalisatrice Noémie Lvovsky sera présidente du jury « Compétition internationale ». Elle sera accompagnée de Pascal Elbé, Jean-Pierre Lavoignat, Isabelle Gibbal-Hardy et Lionel Abelanski.

La cérémonie d’ouverture sera accompagnée d’un récital de Thibault Cauvin et suivie de la Master Class de Thierry Lhermite au cinéma l’Eden. Dès mercredi, retrouvez en soirée les séances de cinéma gratuites en plein air ! Samedi, la remise des prix s’effectuera durant la cérémonie de clôture à 19h30, mais les projections continueront le lendemain pour mettre à l’honneur les films primés. ► Le programme du festival

SPOT 2023 Festival Les Vendanges du 7ème Art

Les Vendanges du 7ème Art en direct sur France Bleu Gironde

France Bleu Gironde est en direct du 11 au 14 juillet, à 18h, pour vous détailler les évènements des différentes journées, aller à la rencontre du public, et recevoir à l’antenne un invité spécial chaque jour : Thierry Lhermite, Noémie Lvovski, Eric Toledano, Olivier Nakache et Pascal Elbé viendront partager leur expérience sur les lieux des Vendanges du 7ème Art au micro de notre correspondante.