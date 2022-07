Le festival War on Screen vient de dévoiler l'affiche officielle de sa 10e édition !

Festival consacré aux films de guerre, War on Screen fête déjà sa 10e édition ! Ce mardi 12 juillet que l'affiche officielle vient d'être dévoilée. Et c'est peu dire qu'elle est une parfaite illustration de la Paix ainsi qu'un hommage appuyé à la musique (et à la culture) aux années 60 et 70.

War on Screen est un festival cinématographique basé à Châlons-en-Champagne qui offre, année après année, une réflexion sur les guerres, leur environnement et leurs conséquences.

L'organisation a, cette année, fait la part belle à la nostalgie des amateurs de musique (et plus globalement de culture !) des années 60 et 70, en prenant pour modèle, sur leur affiche, l'un des couples les plus iconiques ayant existé : John Lennon et Yoko Ono.

Le festival War on Screen aura lieu à l'automne prochain, du 3 au 9 octobre 2022, à Châlons-en-Champagne. Toutes les informations pratiques ainsi que la programmation et les invités seront disponibles sur le site officiel du festival.

L'édition 2022 de War on Screen s'annonce pleine de surprises, de bonne humeur et de films passionnants...