Le film annécien "Même les souris vont au paradis" sort en salle ce mercredi

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises. "À cause des corps dans lesquels ils sont nés, Whizzy et Whitebelly sont destinés à être des ennemis naturels absolument incompatibles et irréconciliables sur Terre. Au paradis, ils n’ont pas d’autres choix que de faire route ensemble à travers les fantastiques paysages du Paradis des animaux", précise le réalisateur Jan Bubeníček.

Le film suit les aventures de Whizzy au Paradis des animaux. © Radio France - Gebeka films

Au programme : les bains du Paradis, le Miroir de l'éternité, le parc d'attraction du Paradis ou encore les entrailles d'une baleine géante. Le film est adapté d'un roman de Iva Procházková. Avec les personnages de Whizzy et Whitebelly, c'est une ode à l’amitié et à la tolérance.

Des animaux nés à Annecy

Le film a nécessité 14 mois de tournage à Prague avec 80 plateaux et plus de 100 marionnettes. Mais c’est à Annecy, dans les studios de Inthebox, que les 124 000 images ont été mises en 3 dimensions. Alexandre Charlet est le patron des Films du Cygne. "Nous avions en face de nous deux auteurs qui souhaitaient réaliser leur premier film, un film ambitieux, avec un très grand nombre de décors et de personnages. Ils avaient besoin de producteurs qui croient en leur vision et qui leur donne les moyens de la réaliser. Ça n’a pas été évident, ça a pris un certain temps de développement", explique le producteur annécien.

Avec Whizzy et Whitebelly, le film est une ode à l’amitié et à la tolérance. © Radio France - Fresh Films, Les Films du Cygne

20 mois de travail, et des personnages nés en Haute-Savoie ! "Il y a eu la modélisation d'animaux comme les hannetons ou la baleine géante. Il y a aussi eu la fabrication des liquides et les effets-spéciaux. Par exemple _la neige, l'envahissement de l'eau dans la salle de bain, la mer, tout ça été réalisé dans les studios Inthebox à Annecy_", détaille Alexandre Charlet.

Un premier long-métrage pour les Films du Cygne

C'est un premier pas dans le long métrage pour la société au nom inspiré par les Cygnes du lac d’Annecy. "Les Films du Cygne c'est une société qui a 20 ans. On a fait des court métrages, on a reçu des prix. Aujourd'hui on est en développement de long métrage donc on est dans une nouvelle étape pour la structuration de la société. Ce premier long est important. C'est un premier pour les Films du Cygne et pour Inthebox. C'est comme ça que l'on apprend et qu'on grandit ensemble", conclut le producteur.

La société de production les Films du Cygne ont reçu 350 prix dont le César du meilleur court-métrage pour Les Bigorneaux, d’Alice Vial il y a 3 ans. Alexandre Charlet sera au cinéma Les Nemours, à Annecy le 1er novembre pour les séances de 14 heures et 16h30 ; en compagnie des marionnettes des deux personnages principaux ainsi que de quelques décors. Les coulisses sont à retrouver sur le facebook et l'instagram du film ainsi que sur le site web de Gebeka films.

Retrouvez les photos des coulisses du tournage du film

Le tournage a nécessité plus d'une centaine de marionnettes. © Radio France - Fresh Films, Les Films du Cygne

Il faut faire à peu près 24 photos en bougeant les marionnettes de quelques millimètres, pour animer une seconde de film. © Radio France - Fresh Films, Les Films du Cygne

Le film se déroule sur plus de 80 décors. © Radio France - Fresh Films, Les Films du Cygne

Le tournage s'est déroulé à Prague, en République Tchèque, pendant 14 mois. © Radio France - Fresh Films, Les Films du Cygne

Les personnages principaux disposent de plusieurs marionnettes pour pouvoir changer leurs expressions. © Radio France - Fresh Films, Les Films du Cygne