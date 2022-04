Le film "Les Segpa", une success-story made in Marseille en salle le 20 avril !

Une success-story du web au cinéma !

"Les Segpa" réalisé par Hakim & Ali Bougheraba, et avec Ichem Bougheraba (trois frères marseillais que vous connaissez certainement déjà), ou encore Emma Smet, raconte l'histoire d'un groupe d'ado qui se font virer de leur établissement marseillais. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer les SEGPA tout en conservant les aides.

Cette comédie est l’adaptation de la web-série "Les Segpa", la web-série la plus vue en France. Les trois frères marseillais sont à l’origine de la web-série et du film, et cumulent plus de 3 millions d’abonnés sur leur chaîne Youtube.

Le film sort en salles le 20 avril en France mais fera l’objet d’une sortie anticipée à Marseille (évidemment!) une semaine plus tôt c’est à dire le 13 avril !

Les Segpa © Radio France

Hakim & Ali Bougheraba, dans les studios de France Bleu Provence

Envie de réussite, difficultés liées au système scolaire, lutte des classes, amitié...Au delà d'être une comédie sociale porteuse de valeurs très positives, le film est aussi une ode à Marseille ! Hakim et Ali Bougheraba ont tourné l'intégralité du long-métrage en Provence : le centre-ville, les Goudes, la plage de la Couronne. Et la cité phocéenne est de toute beauté.

Les deux réalisateurs marseillais, sont passés par les studios de France Bleu Provence, au micro de Mélanie Masson.

