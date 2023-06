Le Havre : participez à un tournage de cinéma avec le festival Les Révélations

"Traversez le miroir", c'est l'aventure que vous propose la ville du Havre ces 8,9 et 10 juin. La municipalité lance le festival Les Révélations, un événement centré sur le cinéma et ses métiers. Projections, rencontres et participation à un tournage... Découvrez le programme.

Entre les publicités, les courts et longs-métrages, les documentaires… Des tournages sont réalisés au Havre 300 jours par an. "Et nous voulions que les Havrais ne soient plus seulement spectateurs, s'enthousiasme Fabienne Delafosse, adjointe au maire chargée de la culture, c'est un événement différent de ceux que nous organisons d'habitude car il propose à tous de participer".

"Les révélations s'intègrent dans notre politique de l'image, poursuit l'élue. 'Les Bobines du Havre', 'la petite école du cinéma', sont quelques opérations déjà mises en place dans ce programme d'ouverture du cinéma à tous. L'objectif de ces opérations et du festival, c'est aussi de faire découvrir les différents métiers, notamment ceux techniques."

Participer à un tournage

Il vous sera ainsi possible les vendredi 8 et samedi 9 de participer à un tournage aux Docks Vauban. À travers un parcours immersif et participatif, vous pourrez tester les différentes étapes d’un tournage et de vivre les conditions de préparation (casting, maquillage, habillage, répétitions, cascades, danse...). Ce plateau de tournage exceptionnel sera installé devant le cinéma Pathé et dans la galerie marchande des Docks Vauban et pourra accueillir tous les volontaires, à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

Projections dans plusieurs cinémas

Pendant les trois jours du festival, de nombreuses projections sont organisées dans toute la ville. Avec en ouverture, le jeudi 8 à 20h30, la projection en avant-première de Marie-Line et son juge de Jean-Pierre Améris, au Pathé Docks Vauban. En Présence de Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo et du réalisateur Jean-Pierre Améris.

Des projections sont organisées tout long du festival par les cinémas Le Sirius et le Studio du Havre. Notamment Mémoires havraises par Les Bobines du Havre, ou encore les projections en avant-première numérique des classiques 3 milliards d’un coup et The Virgin Suicides.

Retrouvez le programme complet sur le site du festival Révélations -> cliquer ici.