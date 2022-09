Avec 6,6 millions d'entrées, le deuxième volet de la sage Top Gun figure tout en haut du box-office en France. Le cinéma ayant vendu le plus de billets pour le film est le Kinépolis de Lomme (Nord), avec 76.000 personnes.

Le Kinépolis de Lomme est le cinéma où Top Gun : Maverick a été le plus vu en France

Le deuxième volet de la saga Top Gun est devenu le plus grand succès de Tom Cruise en France.

Le Kinépolis de Lomme a fait décoller Top Gun : Maverick. Avec 76.000 entrées, le plus grand cinéma du pays est premier au classement français. Il devient ce mercredi le cinéma qui rassemble le plus de spectateurs pour le film avec Tom Cruise, 18 semaines après sa sortie en salle.

Devant Toulon et Paris

Le cinéma nordiste est devant le Pathé La Valette près de Toulon et le Pathé Carré Senart à Lieusaint à l’Est de Paris. Le deuxième volet de la saga Top Gun est devenu le plus grand succès de Tom Cruise en France, avec 6,6 millions d'entrées, devant le film Rain Man. Il a rapporté plus d'1,5 milliard de dollars au box-office américain.

A cette occasion, le cinéma Kinépolis de Lomme organise un marathon avec les deux volets Top Guin le 7 octobre prochain, comme dans 141 autres cinémas en France.