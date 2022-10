Le Petit Nicolas - ou comment est né le plus célèbre des petits écoliers - sort aujourd'hui au cinéma

Récompensé du Cristal d'Or du Long-métrage, la principale récompense du Festival international du film d'Annecy en juin dernier, Le Petit Nicolas n'est pas comme on pourrait s'y attendre une nouvelle histoire du célèbre petit écolier. Mais il s'agit plutôt de l'histoire de sa création, l'histoire d'une rencontre entre un dessinateur doué - Sempé - qui avait imaginé un petit personnage, et un scénariste de talent - Goscinny - qui lui a inventé un univers, une famille, une école et sa célèbre bande de copains. Alain Chabat et Laurent Lafitte prêtent leurs voix aux deux créateurs et donnent vie sur l'écran à la merveilleuse complicité qui a pendant plus de 25 ans contribué à faire du Petit Nicolas une des oeuvres les plus lues du patrimoine français.

ⓘ Publicité

A vous de le découvrir dès ce mercredi et de vous faire un avis.

A réécouter

Anne Goscinny, invitée de La Scène Culture de David Lantin, ce mardi 11 octobre

loading

Le Petit Nicolas : comment est né le personnage de Sempé et Goscinny ? - une émission spéciale enregistrée quelques jours avant que l'équipe du film ne monte les marches du Festival de Cannes au mois de mai

La valentinoise Amandine Fredon, co-réalisatrice du film d'animation "Le Petit Nicolas", invitée de France Bleu Drôme Ardèche

Amandine Fredon, coréalisatrice du Petit Nicolas, à France Bleu Drôme Ardèche © Radio France - Christophe Bernard

L'histoire

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Un film réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre avec les voix de Alain Chabat et Laurent Lafitte

loading