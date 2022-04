Le réalisateur Jean-Jacques Annaud annoncé à Pauillac cet été au festival des vendanges du 7ème art.

Un troisième nom complète la liste des invités du prochain festival international de cinéma, les vendanges du 7ème art à Pauillac du 12 au 17 juillet 2022: Jean-Jacques Annaud. Le réalisateur, producteur et scénariste sera présent pour la projection gratuite en plein air de son dernier film "Notre-Dame brûle" sur les quais de Pauillac. Il rencontrera également le public à l'occasion d'une Master Class suivie d'une signature de son livre "Notre-Dame brûle - le carnet de bord du film" (éditions Grund).

"Notre-Dame brûle", la reconstitution des événements du 15 avril 2019.

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, sur les écrans depuis le 16 mars 2022, reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des hommes et des femmes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïques.

Les vendanges du 7ème art à Pauillac un événement France Bleu Gironde

Cet été, France Bleu Gironde vous fera vivre les coulisses du festival international du cinéma du 12 au 17 juillet 2022. Marie Vernay recevra les acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices invités, chaque jour après le journal de 18h. Elle ira également à la rencontre du public, qui assiste aux séances en plein air gratuites sur les quais de Pauillac.