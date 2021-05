"Le renouveau du vignoble français", le dernier reportage de Myriam Bou-Saha

"Le renouveau du vignoble français", c'est le titre du nouveau documentaire signé par Myriam Bou-saha. L'année dernière, et pendant plusieurs mois, elle a suivie Lilian Berillon et sa pépinière, afin de questionner les nouvelles méthodes des viticulteurs, les difficultés et les nouveaux enjeux de cette agriculture.

Passionnés par leur métier, des hommes et des femmes se mobilisent pour lutter contre le déclin de la viticulture française.

"Le renouveau du vignoble français"

Synopsis : Pays du vin, la France est réputée dans le monde entier pour la qualité et la diversité de son terroir viticole. Pourtant, les techniques de cultures traditionnelles et la course aux rendements ont épuisé les sols et les pieds de vignes, qui doivent trop souvent être arrachés prématurément. Pour lutter contre ce déclin annoncé, une nouvelle génération de viticulteurs privilégie des méthodes de production dans le respect de la nature. GEO Reportage suit le combat de femmes et d’hommes passionnés par le maintien d'une viticulture durable. Pour retrouver le documentaire, c'est par ici ! Et pour découvrir la pépinière de Lilian Berillon, c'est par là !