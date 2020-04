Le Six n'étoiles de Six-Fours-les-Plages se transforme en salle de cinéma virtuelle

Si vous êtes confiné dans un périmètre de 40km autour du Six n'étoiles de Six-Fours-les-Plages, vous pouvez soutenir votre cinéma et assister à ce premier ciné-débat depuis chez vous.

L'équipe du cinéma Six n'étoiles a décidé d'organiser une séance innovante de e-cinéma. L'occasion de partager un vrai moment de cinéma malgré le confinement au sein d'une "salle de cinéma virtuelle". Dans un cadre géolocalisé (40 km autour du Six n'étoiles), se tient ce mercredi soir à 20h15 la projection simultanée en ligne du film "Les Grands Voisins", suivie d'un échange en live avec le réalisateur Bastien Simon. Tous les spectateurs partagent donc la même séance comme s'ils étaient réunis au Six n'étoiles.

La séance est proposée à 6€ en tarif unique par foyer, avec une répartition habituelle partagée entre l'exploitant et le distributeur afin de rémunérer les ayant-droits du film (2€ chacun). 1€ est également prévu pour rémunérer le réalisateur qui sera mobilisé pour le temps d'échange après le film. Et 1€ revient à la plate-forme avec une compensation carbone.

"Les Grands Voisins, la citée rêvée" : film réalisé par Bastien Simon

Synopsis : Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d'autres résidents venus de tous horizons, s'organisent pour donner naissance à une utopie moderne en plein coeur de Paris, un village solidaire de près de 2000 personnes : Les Grands Voisins. À travers leurs trajectoires et celles des membres fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et notre capacité à inventer d’autres manières de vivre ensemble. Que retiendrons-nous de cette expérience collective ? Pourra-t-elle perdurer, essaimer, résonner ailleurs ? "Les grands voisins" est un formidable documentaire consacré au tiers-lieu du même nom qui est à la fois un lieu d'accueil, un lieu culturel, d'échange et de partage. Thématiques évocatrices bien sûr en ces temps de confinement ! Tous voisins, tous solidaires : un film qui nous invite à repenser le "vivre ensemble".