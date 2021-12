Le TurboFilm revient : étudiants, faites votre cinéma en 24 heures, grâce au SUAC de Reims !

Comme le Terminator, le TurboFilm avait prévenu : "I'll be back". Et cet évènement culturel est bel et bien d'actualité en Champagne-Ardenne en cette fin 2021 ! Le principe ? Écrire, tourner et monter un court-métrage en seulement 24 heures ! Un sacré défi pour les étudiants intéressés !