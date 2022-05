Le Val d’Aoste et la Sardaigne primés au festival de Cannes

« Le otto Montagne » et « EO » deux films distingués à Cannes par le prix du Jury, le premier est en langue italienne. Critiques et petits regrets de la part de Dominique Landron spécialiste cinéma pour FB RCFM :

"« Le Otto Montagne » c'est le film de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch un duo qu'on connaît bien puisqu'il avait fait ce film absolument sublime, « Alabama Monroe ». Et là donc, ils adaptent le prix Médicis étranger de 2017 de Paolo Cognetti pour une histoire d'hommes, en fait de deux hommes qui se connaissent depuis l'enfance et c'est le rapport entre ces deux hommes et l'Italie, les montagnes du Val d’Aoste et le Népal. C'est un film qui a beaucoup surpris d'être au palmarès parce que franchement, c'est un film magnifique avec des images qui seraient absolument sublimes pour un syndicat d'initiative, des acteurs remarquables, notamment Alessandro Borghi, Luca Marinelli, _mais c'est un film qui est très long_. Ce qui est amusant, c'est que c'est un prix du jury ex aequo avec le film « EO » de Jerzy SKOLIMOWSKI qui traite aussi de l'Italie à travers les ânes sardes ainsi l’Italie est doublement présente dans ce prix du jury. "

"A propos de l’Italie cette année on peut regretter quand même l'absence au palmarès de Pierfrancesco Favino pour le film de Mario Martone « Nostalgia » dans lequle il joue le rôle d'un Italien qui revient d'Égypte en Italie, à Naples, au cœur de la mafia napolitaine. Et c'est un peu dommage que le jury soit passé à côté de cet énorme, _ce magnifique acteur._"